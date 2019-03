DS 7 Crossback: Kaufberatung

B evor wir an dieser Stelle zum automobilen Objekt dieser Kaufberatung – dem Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: DS 7 Crossback evor wir an dieser Stelle zum automobilen Objekt dieser Kaufberatung – dem DS 7 Crossback – kommen, machen wir einen kleinen Exkurs in die französische Automobilgeschichte. DS Automobiles steht erst seit 2014 für die eigenständige Premiummarke innerhalb der Groupe PSA Peugeot Société Anonyme) und die besonders nobel gemachten Fahrzeuge des französischen Konzerns. Seinen Ursprung aber hat das Kürzel in dem 1955 eingeführten Modell Citroën DS 19. Der für damalige Verhältnisse äußerst futuristische Wagen löste die "Gangsterlimousine" Traction Avant ab. Das Kürzel DS wurde damals gewählt, weil seine Aussprache wie "la déesse" – französisch für: die Göttin – klingt und den gediegenen wie überragenden Charakter des Fahrzeugs treffend beschreibt. Mit Blick auf die Unternehmenshistorie und das avantgardistische Auto aus den Fünfzigern wurde der Modell- zum Markennamen erhoben.

Französische Eigenarten sind mit an Bord

Speziell auf herben Querfugen und Schlaglöchern machen die 20-Zoll-Räder alle Komfort-Bemühungen zunichte. Das herausstechende Merkmal der alten DS war ihr unschlagbar komfortables hydropneumatisches Fahrwerk. Also steigen wir im Hier und Heute an diesem Punkt ein – und bescheinigen dem DS 7 , dass er dieses Komfortniveau bei Weitem verfehlt. Es geht zwar einigermaßen komfortabel zu, aber die 20-Zoll-Räder (1000 Euro) machen, speziell auf herben Querfugen und Schlaglöchern, alles Bemühen zunichte. Und während die Federn den Aufbau auch in schnellen Kurven stramm abstützen, nickt und taucht der DS immer wieder bei Bewegungen um die Querachse. Da hilft auch das kameragestützte aktive Federungssystem (Serie ab Be Chic) nur wenig. Active Scan Suspension heißt die Technik, die mittels Daten von drei Beschleunigungs- und vier Neigungssensoren sowie mittels einer Kamera hinter der Windschutzscheibe die Federungsrate jedes einzelnen Rades steuern soll. Überrascht hat uns der relativ kleine Wendekreis.

Die Lichttechnik ist kaum innovativ

Modell PureTech 180 BlueHDi 180 Motor / Hubraum R4-Turbo / 1598 cm3 R4-Turbo / 1997 cm3 Getriebe 8-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik kW (PS) bei 1/min 133 (181) / 5500 130 (177) / 3750 Nm bei 1/min 250 / 1650 400 / 2000 Höchstgeschwindigkeit 220 km/h 218 km/h 0–100 km/h 9,6 s 9,4 s Normverbrauch (Mix) 5,9 l S 4,9 l D Abgas CO2 • EU-Norm 134 g/km • Euro 6d-Temp 128 g/km • Euro 6d-Temp OPF / SCR-Kat.1) ja / – – / ja (AdBlue: 17 Liter) Grundpreis 36.790 Euro 40.290 Euro Wertung Der Motor ist trotz mäßigen Hubraums erstaunlich kraftvoll und drehfreudig. Die 225-PS-Version auf gleicher Basis kostet rund 3000 Euro mehr. Den Fahrleistungen nach mit dem Benziner-Tipp vergleichbar; aber mit zwei Liter Hubraum und deutlich mehr Drehmoment viel souveräner. Ökotrend-Wertung 3 3 Die zweite Generation der alten DS (1967 bis 1975) mit Doppelscheinwerfern beeindruckte einst mit ihren mittlenkenden Fernscheinwerfern. Mit den LED-Nebelscheinwerfern samt Abbiegelicht (180 Euro) gelingt das auch dem DS 7; auch hier zirkelt der Lichtkegel mit dem Lenkeinschlag mit. Darüber hinaus ist die Lichttechnik aber kaum innovativ: Serienmäßig leuchten Xenonbrenner die Straße aus; die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer (1200 Euro) gefallen zwar mit ordentlichem Abblendlicht, diversen automatisierten Lichtprogrammen und einer kleinen Show mit rotierenden Leuchtkörpern beim Entriegeln. Aber das Fernlicht ist kaum mehr als ein diffuses Glimmen – die Leuchtweite steigt zwar an, aber die Ausbeute im erweiterten Bereich ist mager. Andere Hersteller schütten da mittels LED-Technik wahre Lichtfluten in die Nacht.

Die elektronischen Helfer agieren teils frustrierend

Eine Oase des Luxus mit Tendenz zum Pomp: feine Materialien, üppige Funktionen. Das Zentraldisplay gibt's unterhalb von Business Line nur im Navi-Paket. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Ein weiteres Beispiel für unbefriedigende Detaillösungen finden wir bei den Assistenten. Zunächst ist der teiloptionale Umfang beeindruckend: 360°-Grad-Kamera und Nachtsicht (1700 Euro), Adaptivtempomat samt aktiver Spurhaltung (500 Euro, bis 180 km/h), Einparkassistent (1490 Euro, erkennt Lücken bei bis zu 30 km/h, parkt ohne Pedalbetätigung durch den Fahrer), Spurverlassenswarner (Serie), Verkehrszeichenerkennung (Serie). In Aktion agieren die Helfer aber teils frustrierend. Beispiel Spurhaltung: Der Assistent erkennt zwar die Situation des Fahrspurverlassens ordentlich, aber sein zögerlicher Eingriff wirkt eher wie ein nervöses Zucken und steigert auf der Autobahn nicht gerade das Wohlgefühl. Beispiel Rückfahrkamera: Beim Zurücksetzen sehen wir zunächst das Fahrzeugheck und den rückwärtigen Raum. Nähern wir uns einem Hindernis, wird aus dieser Darstellung plötzlich eine berechnete virtuelle Draufsicht des Hindernisses. Bei kontrastarmen Flächen – Parkhäuser, Schneehaufen – ist so nur schwer zu erkennen, wo das reale Bild endet und wo die Draufsicht beginnt. Beide Arten der Assistenz vermitteln nicht gerade das Gefühl von Souveränität. Am nervigsten ist aber, dass sie nur bis zum Abstellen der Zündung deaktiviert bleiben – beim Neustart sind sie wieder aktiv.

Drei Benziner und zwei Diesel stehen zur Wahl