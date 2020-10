Platz 2 mit 514 von 800 Punkten: DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300. Erste Wahl für Liebhaber französischer Fahrkultur, für das Gebotene nicht zu teuer. Ohne gravierende Schwäche.

Natürlich ist das hier ein Äpfel-Birnen-Vergleich, wissen wir. Und dennoch sprechenE-Tense undT6 Recharge einen ähnlichen Käufertyp an, einen, der mal etwas anderes fahren will und nicht auf den Cent achten muss. Beide sindmit jeweils, sind expressiv, sind Designerstücke und leben vom Anderssein. Die Frage, der wir nachgehen wollen: Muss man wie beim Volvo um diefür ein solches Stück Persönlichkeitsmarkierung ausgeben, oder tut es der DS mit seinemauch?

An Gags mangelt es beiden nicht:des DS etwa führen beim Einsteigen so schön choreografierte Tänze auf, dass man ihm einen Geldschein an den Wischer klemmen möchte. Die Fondlehne lässt sich elektrisch verstellen – als handle es sich um einen. Der Volvo gibt sich kunstvoll reduziert, weiß aber auch zu unterhalten mit originellen Details wie denfür mehr Sicht – nur muss der Fahrer den Knopf erst einmal finden immit den kleinen Kacheln.Wer nicht am Baum enden will, widmet den nächsten Ampelstau besser dem. Weitere Gemeinsamkeit ist die Neigung beider Hersteller zu– blind bedienbar, prima! – und zu gelegentlich ratlos machenden Daimler und BMW mit ihrer Freitext-Spracheingabe sind da weiter. Ein klassisches Beispiel, wie man ältere Nutzer nervt, liefert der Volvo: Dasschließt man ab mit "Beenden" – irritierend! "Verbinden" müsste es heißen.

Wogend weich: Im Komfort-Modus der adaptiven Dämpfer überzeugt der DS 7 Fans französischer Autos.

Gebrauchtwagen mit Garantie 32.990 € DS Automobiles DS 7 Crossback 2.0 So Chic /Assistenzpaket/AHK/, Diesel 49.545 km 49.545 km 132 kW (179 PS) 132 kW (179 PS) 11/2018 11/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.9 l/100km (komb.) CO2 173 g/km* 32.990 € DS Automobiles DS 7 Crossback BlueHDi 180 Be chic, Diesel 30.426 km 30.426 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 06/2018 06/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 120 g/km* 45.990 € DS Automobiles DS 7 Crossback Be Chic, Diesel 4.000 km 4.000 km 132 kW (179 PS) 132 kW (179 PS) 08/2019 08/2019 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.9 l/100km (komb.) CO2 128 g/km* 52.480 € DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Be Chic, Hybrid 4.900 km 4.900 km 220 kW (299 PS) 220 kW (299 PS) 02/2020 02/2020 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 1.5 l/100km (komb.) CO2 34 g/km* 52.480 € DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Be Chic, Hybrid 2.500 km 2.500 km 220 kW (299 PS) 220 kW (299 PS) 01/2020 01/2020 Anfragen Zum Inserat Hybrid, 1.5 l/100km (komb.) CO2 34 g/km* DS Automobiles DS 7 Crossback 2.0 So Chic /Assistenzpaket/AHK/, Diesel + 33647 Bielefeld, Autohaus Markötter GmbH DS Automobiles DS 7 Crossback BlueHDi 180 Be chic, Diesel + 06773 Gräfenhainichen, Autohaus Böttche GmbH - Gräfenhainichen DS Automobiles DS 7 Crossback Be Chic, Diesel + 33719 Bielefeld, Mattern GmbH Bielefeld DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Be Chic, Hybrid + 76185 Karlsruhe, Autohaus KUHN GmbH DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Be Chic, Hybrid + 76185 Karlsruhe, Autohaus KUHN GmbH In Kooperation mit

Kommen wir zu den Unterschieden: Im Volvo sitzt der Fahrer maximal, im DS volle 30 Zentimeter – mehr SUV-Feeling vermittelt also der Franzose. Impunktet dagegen der Volvo, weil er bei gleich hoher Sitzpositionbietet, da seine Schiebedachkonstruktion weniger nutzbare Höhe frisst. Der DS wäre mit seinenein Fest für die Fans, würden die (optionalen) 20-Zöller der Federung nicht so rüpelhaft in die Parade fahren. Im "Komfort"-Modus wirkt der DS aber stimmig, da so französisch wie erwartet: très confortable, mit. Hektiker sitzen hier im falschen Auto: Die– eine Kamera scannt die Straßenoberfläche ab, die Steuerung passt die Dämpferhärte entsprechend an – lässt sich auf flott gefahrenenleicht an Grenzen bringen. Sie wirkt dann unharmonisch – zu viel Karosseriebewegung.