Diese irre Leistung ermöglicht eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h in 2,6 Sekunden. Wohlgemerkt in einem SUV mit einem Leergewicht von 2539 kg! Definitiv eine ungewöhnliche Familien-Kutsche und ob das nötig ist, sei mal dahingestellt. So oder so gibt es bei Carwow Rabatt auf das elektrische PS-Monster.