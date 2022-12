Hintergrund: Im Winter importiert die Schweiz große Mengen an elektrischer Energie. "2021 waren es 5,7 Milliarden Kilowattstunden, die vor allem aus Frankreich und Deutschland kamen. Größere Mengen könnten in diesem Winter fehlen", berichtet das IT-Fachportal golem.de . Ein landesweiter Stromausfall ist also durchaus möglich, falls Frankreich und Deutschland nicht liefern können.