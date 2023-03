Eine Wohnanlage als Blaupause der elektrischen Tiefgarage: Im Netzlabor E-Mobility Carré in Tamm bei Ludwigsburg wurde in einer 16-monatigen Testphase untersucht, wie die Integration von Elektromobilität in das Stromnetz von Mehrfamilienhäusern im Bestand am besten gelingen kann. 63 Testpersonen bekamen insgesamt 45 E-Fahrzeuge (VW e-Golf, BMW i3) plus Ladeinfrastruktur (58 Ladepunkte in einer gemeinsamen Tiefgarage) zur Verfügung gestellt.