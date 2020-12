Seit dem 24. November 2020 gibt es für E-Autobesitzer vom Bundfür Anschaffung und Anschluss einer. Gegenüber einer Haushaltssteckdose hat sie den Vorteil, dass sie mit dem Lademanagement des Elektroautos kommuniziert – und dass dasgeht. Beabsichtigen auch Sie,Vorsicht: Einfach eine Wallbox kaufen, an die Wand hängen, anschließen und losstromern –Bei der Installation müssen in den allermeisten Fällenran. Und: Interessenten sollten Zeit einplanen, viele Elektro-Fachbetriebe sind durch das stark gestiegene Interesse ausgelastet.

Zunächst einmal sollte man sich über den genauender Ladestation im Klaren werden: Wie rum parke ich? Wo ist der Anschluss am Auto? Auch dieist zu beachten. Beim Kauf der Ladebox sollte man sich unbedingt für einen Qualitätshersteller entscheiden ( eine Liste der von der KfW geförderten Wallboxen gibt es hier ). Zu berücksichtigen sind auch dieund – ganz wichtig – die vorhandeneam geplanten Anschluss. Und natürlich die so können Sie mit einer Solaranlage sparen ). Gerade bei der Nachrüstung in älteren Gebäuden kann es Probleme geben. Bei Wallboxen für Garagen in Mehrfamilienhäusern sind oft einige Wanddurchbrüche nötig, reichlich Meter Kabel zu verlegen und zudem Brandschutzbestimmungen zu beachten.