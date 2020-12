T

agsüber fahren, nachts billigen Strom laden: So malen Autohersteller und Politik die, in der das Auffüllen der Batterien überhaupt kein Problem darstellt. Doch diesieht teils anders aus: Dieist noch nicht ausreichend ausgebaut , und wenn die Batterien vieler Elektroautos in den Abendstunden an der Wallbox hängen, könnte dasdemsein. Schließlich werden nach erfolgreicher Energiewende nicht nur E-Autos und Plug-in-Hybride Saft brauchen, sondern auch Heimspeicher und elektrische Wärmepumpen.Das Schreckensszenario eines Blackouts gilt es zu verhindern. Doch ein adäquaterkostet Geld – eine hohe Investition, die diescheuen. Deswegen drängen sie auf eine gesetzlich geregelte sogenannte. Dieser Terminus technicus, der eher harmlos nach einem Friseurbesuch klingt, birgt in Wirklichkeit. Denn er bedeutet, dass zu Stoßzeiten diewird, auch die für Elektroautos. Das(BMWi) will dieses Instrument in §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) festschreiben, auf Basis eines selbst in Auftrag gegebenen Gutachtens "Digitalisierung der Energiewende" (2019), das sich mit dem Umgang von "flexiblen Verbrauchseinrichtungen" wie E-Autos oder Wärmepumpen befasst.