E-Roller Niu M1 Pro: Dauertest

E

in E-Roller bei AUTO BILD – kann das funktionieren? Viele Kollegen sind kritisch, als der kleine Niu M1 Pro im Mai neben einem Porsche 911 in unsere Tiefgarage einzieht. Zugegeben, der Roller schlägt schon von Haus aus leisere Töne an als der Porsche . Aber einen flotten Ampelstart bekommt auch der Niu hin. Der 1,2-­kW-­ Motor treibt den 59 Kilo leichten Bonsai­-Roller flott auf Tempo 45. Danach ist leider schon Schluss. Sei's drum, dafür reicht beim Niu der normale Autoführerschein, also Klasse B oder die alte Klasse 3. Auch in Kurven macht der Niu Spaß, ist agil, wendig und jederzeit gut beherrschbar. Und er ist ein Hingucker: Die Designer haben dem M1 eine moderne Optik verpasst.