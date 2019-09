Bei einem Unterwasser-Test, bei dem diedes Autos für 30 Minuten einen Meter unter Wasser dicht bleiben muss, gab es in einem Fall einen. Das verschleppte den Wechsel von einer Sandguss- auf eine sogenannte Kokillenguss-Batteriewanne. "Deshalb können wir erst abauf eine Produktion vonpro Woche kommen", so Schuh. Maßnahmen zur Komfort-Verbesserung wurden eingeleitet: Auf den Felgen sind jetztaufgezogen, und die Feder-Dämpfer-Einstellung wird angepasst. In den Kurven würde nun einevonerreicht. Professor Schuh: "Das liegt zwischen Porsche GT2 und GT3." Das Trampeln an der Hinterachse sei behoben. AUTO BILD hatte speziell das Fahrverhalten des e.Go Life bemängelt.