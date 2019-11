A ugust 2017, zusammen mit Continental starteten wir ein Highspeed-Event der besonderen Art. Nicht wie die Jahre zuvor, wo es im italienischen Nardò um reine Höchstgeschwindigkeit ging. Nein, um den Trend der Beschleunigungsrennen und Topspeed optimal zu verheiraten, haben wir "Papenburg 3000" ins Leben gerufen. Der Name ist Programm, auf dem Testcenter in Papenburg galt es, auf einer Länge von exakt 3000 Metern Vollgas zu geben, und zwar aus dem Stand.

Papenburg 3000 (2019): Test - Beschleunigung - Tuning - Continental Top-Speed-Jagd in Papenburg Zur Videoseite

Der Grundgedanke: Man nehme die, strecke sie in die Länge und werte am Ende der erweiterten Distanz nicht die Zeit, sondern den erzielten Topspeed. Was am Ende dabei rauskam, war überraschend und interessant zugleich. Klar, dieeilte allen davon, das war irgendwie vorher schon ausgemacht. Aber als die vonauf 900 PS getunte Mercedes S-Klasse bei der 3000-Meter-Marke 340 km/h auf dem Tacho stehen hatte, blieben einige Münder offen. Auch der 500 PS starke Oettinger Golf 500R geigte mit 294 Sachen ordentlich auf. Zusammengefasst: Das Event wurde von Lesern, Tunern und Continental mit viel Beifall honoriert. Genug, um das Event 2019 ein zweites Mal zu starten, genauer gesagt vor ein paar Wochen.