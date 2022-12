Der Pio ist praktisch baugleich mit dem Zhidou DS2. Beide Fahrzeuge werden in China produziert. Den Vertrieb des kleinen Elektroautos übernimmt das deutsche Unternehmen Elaris zum Basispreis von 21.900 Euro brutto. Doch im Leasing wird der Pio zum Mega-Schnäppchen!

Elaris Pio für sehr günstige 29 Euro netto leasen

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Gewerbetreibende die Möglichkeit, den Elaris Pio für sehr günstige 29 Euro netto pro Monat zu leasen. Wie bei den meisten Elektroauto-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 4500 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

Die Laufzeit ist mit 24 Monaten bei 10.000 Freikilometern pro Jahr angegeben. Auf Wunsch sind auch 36 Monate (66,52 Euro netto monatlich) möglich. Die Laufleistung kann in 5000er-Schritten auf maximal 30.000 Kilometer jährlich angehoben werden, wodurch die Monatsrate allerdings unproportional ansteigt. Zumal 10.000 Kilometer für den Stadtverkehr durchaus ausreichen sollten.

Unter 1500 Euro netto für zwei Jahre Leasing



Alternativ kann das Elektroauto auch für einmalig 18.403,36 Euro netto gekauft werden. In beiden Fällen kommen einmalig 747,90 Euro netto für die Überführung hinzu, sodass sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten in Höhe von 1443,90 Euro netto exklusive Umweltprämie (29 Euro mal 24 plus 747,90 Euro) ergeben.