I

Parken mit PayByPhone

st das die Initialzündung? Mit dem erhöhten Umweltbonus – jetzt "Innovationsprämie" genannt – will die schwarz-rote Koalition Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. Dank eines(plus Einsparungen bei der Mehrwertsteuer) können Elektroautos um fast die Hälfte günstiger werden , auch Käufer eines Plug-in-Hybridfahrzeugs sollen kräftig profitieren. Allerdings gibt es ein Problem:bei der ProduktionWer nicht unbedingt einen selbst konfigurierten Neuwagen braucht, könnte aber auf anderem Weg an ein E-Auto kommen.Denn was viele nicht wissen:Und zwar vermutlich bald in Höhe von, also mit Elektro- und Verbrennermotor an Bord. Derzeit sind es noch 2500 und 1875 Euro. Wie für das gesamte Förderpaket steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Generell heißt es in den Richtlinien des Bundeswirtschaftsministeriums: "Förderfähig ist (...) der Erwerb eines Elektrofahrzeuges bei der zweiten Zulassung im Inland." Die erste Zulassung kann in einem beliebigen EU-Land erfolgt sein, frühestens jedoch am 5. November 2019. Allerdings gibt es noch weitere Voraussetzungen, die am 8. Mai 2020 mit einer Richtlinienanpassung etwas entschäft wurden.Abgesehen davon gelten die weiteren gängigen Regeln zur Förderfähigkeit, die auf der Website vom Bundes amt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) formuliert oder in zusammengefasster Form hier zu lesen sind . Dort erfahren Sie auch alles zum Procedere des Antrags auf eine Prämienzahlung.