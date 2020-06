5000 Euro Zuschuss für teurere E-Autos

Auch das SUV Mercedes EQC wird mit einer stattlichen Kaufprämie gefördert. bis 65.000 Euro Netto-Basispreis werden mit 5000 Euro staatlichem Zuschuss gefördert, obendrauf gibt es noch die Förderung des Herstellers von 2500 Euro und eine Mehrwertsteuerersparnis auf die Herstellerförderung von 400 Euro. Das betrifft zum Beispiel das günstigste Tesla Model S, den Elektroautoswerden mitgefördert, obendrauf gibt es noch dieund eine Mehrwertsteuerersparnis auf die Herstellerförderung von 400 Euro. Das betrifft zum Beispiel das günstigste Tesla Model S, den Mercedes EQC oder den Audi e-tron.

Mehrwertsteuer wird gesenkt

Die Regierung senkt die Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli bis zum Jahresende von 19 auf 16 Prozent. Bei einem Nettopreis für ein Auto von 35.000 Euro fallen normalerweise 6650 Euro Mehrwertsteuer an, das Auto würde inklusive Steuer 41.650 Euro kosten. Mit 16 Prozent Mehrwertsteuer sind es nur noch 5600 Euro, der Endpreis liegt bei 40.600 Euro. Der Käufer spart in diesem Fall also 1050 Euro durch die reduzierte Mehrwertsteuer.

So günstig werden jetzt E-Autos

Wir haben eine Auswahl an Stromern für Sie durchgerechnet. Aus der Kombination von staatlicher Innovationsprämie, Herstellerzuschuss und reduzierter Mehrwertsteuer ergeben sich attraktive Preise. Ob die Prämie – ebenso wie die Mehrwertsteuersenkung – zum 1. Juli 2020 gültig wird oder schon davor, ist noch unklar und hängt auch vom Urteil der EU-Kommission ab. Die 16-Prozent-Mehrwertsteuer wird zum Jahresende auslaufen und wieder auf den ursprünglichen Satz von 19 Prozent angehoben, die Innovationsprämie ist bis Ende 2021 geplant. Daher sollten Autofahrer, die über den Kauf eines Elektroautos nachdenken, nicht zu lange zögern. In der Galerie finden Sie einige aktuelle Preisbeispiele großer Rabatt-Portale. E-Auto-Preise mit der neuen Umweltprämie zur Galerie Ob die Prämie – ebenso wie die Mehrwertsteuersenkung – zum 1. Juli 2020 gültig wird oder schon davor, ist noch unklar und hängt auch vom Urteil der EU-Kommission ab. Die 16-Prozent-Mehrwertsteuer wird zum Jahresende auslaufen und wieder auf den ursprünglichen Satz von 19 Prozent angehoben,. Daher sollten Autofahrer, die über den Kauf eines Elektroautos nachdenken, nicht zu lange zögern. In der Galerie finden Sie einige aktuelle Preisbeispiele großer Rabatt-Portale.