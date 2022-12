Sounddesign für Elektroautos, das kennen Auto-Enthusiasten mittlerweile schon länger. Lexus ist jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen: Die Japaner, die im Zuge ihrer Neuausrichtung bis 2030 zur reinen Elektro-Marke werden wollen, möchten in Zukunft auch die Option eines manuellen Schaltgetriebes in ihren Stromern anbieten.

Wie bitte? Sinn macht das technologisch natürlich keinen, für Fahrspaß und ein besseres Gefühl am Steuer sorgt es aber durchaus, findet Takashi Watanabe, Chefingenieur von Lexus' E-Abteilung: "Damit kann der Fahrer alle Empfindungen eines Fahrzeugs mit Schaltgetriebe erleben. Das Einzige, was wir nicht simuliert haben, ist der Geruch von Benzin", scherzt der Japaner. Möglich macht es eine spezielle Software, die das Vorhandensein eines manuellen Getriebes vortäuscht.

Lexus UX 300e als Prototyp

Geboren wurde die Idee bei einer Diskussionsrunde unter den Lexus-Ingenieuren, was ihnen am Fahren mit herkömmlichen Verbrennern besonders gut gefällt und entsprechend in Elektroautos fehlt. Was als Spaßprojekt startete, durchläuft laut Watanabe mittlerweile schon seit drei Jahren verschiedene Entwicklungsphasen und hat es nun als Prototyp erstmals auf die Straße geschafft.