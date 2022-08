Sieben Minuten und 14 Sekunden: Diese Zeit brannte der Lexus LFA 2011 in den Asphalt der legendären Nordschleife am Nürburgring. Dazu die scharfe Optik und der atemberaubende Sound des V10-Saugers – so eroberte der Japaner die Herzen vieler Fans. Ein Nachfolgemodell gab es bislang nicht, doch das könnte sich mit dieser Studie ändern!

Als Electrified Sport Concept wurde die Sportwagen-Studie dann auf dem Festival of Speed in Goodwood 2022 offiziell vorgestellt. Der flache Sportler präsentiert sich mit langer Haube und tief gezogener Front, deren Lufteinlässe an den Scheinwerfern etwas an den McLaren 720S erinnern.