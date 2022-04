Was sind die größten Ärgernisse, wenn es um Elektroautos geht? Reichweite ? Die Zeiten da Elektroautos gerade mal 120 Kilometer weit kamen, sind längst vorbei. 320 Kilometer sind längst üblich, manche schaffen auch 400 oder 600 Kilometer. Kaufpreis? Billig sind Elektroautos zwar immer noch nicht, aber mit 30.000 bis 40.000 Euro bewegen sie sich mittlerweile in einem leistbaren Rahmen.

Diesem Ärger will Shell Recharge künftig mit einer Flatrate für Ladestrom abhelfen. Herzstück des Angebots ist eine Ladekarte, mit der Abo-Kunden ihr Elektroauto im gesamten Ladenetz von Shell Recharge aufladen können. Insgesamt stehen in Europa mehr als 250.000 Lademöglichkeiten in 35 Ländern zur Verfügung. Eine App verschafft in Echtzeit Übersicht über die Ladepunkte. So kann man live die Auslastung der einzelnen Ladestationen verfolgen und bekommt auf Wunsch eine Meldung, sobald eine bestimmte Station frei wird.