Harte Probe für Jeeper der alten Schule

Was für das verwirrende Navi leider nicht gilt: Wenn wir die Karte einnorden, verändert sich automatisch und ungefragt der Maßstab in Richtung unbrauchbar groß.

Technische Daten im Überblick:



• Antrieb: 1 Elektromotor vorn • Leistung: 115 kW (156 PS) • max. Drehmoment: 260 Nm • Akkukapazität: 51 kWh netto • max. Ladeleistung: 100 kW • Länge/Breite/Höhe in mm: 4084/1776/1528 • Leergewicht: 1536 kg • Kofferraum in Normalstellung: 355 Liter • Beschleunigung: 0-100 km/h in 9,0 s • Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h • Normverbrauch: 15,7 kWh / 100 km • Preis: ab 37000 Euro • Lieferzeit derzeit: ca. fünf Monate

Fahrwerk und Lenkung fein, Materialwahl weniger

Den brutalen Punch einiger aktueller Stromer bietet der mit konventioneller 400-Volt-Technik antretende Jeep nicht: 260 Nm Drehmoment sind nicht viel für ein E-Auto – und auch die stemmt er nur im Sportprogramm auf die Antriebswellen. Im Eco-Betrieb stehen uns noch 82 PS zur Verfügung. Die abgeregelten 150 km/h Höchsttempo sind ebenfalls nur im Sport-Modus erreichbar und bei unserer Fahrt im Tempolimitland Spanien bereits illegal, bei uns segelt man mit 150 km/h im Fahrwasser von Sprinter und Co. In der Stadt brilliert der Jeep hingegen mit kleinem Wendekreis.

Drucktasten-Automatik, Fahrprogramme für Schnee, Schlamm und Sand per Schalter in der Mittelkonsole wählbar.

Abseits der Straße kann er naturgemäß nicht mit Allradlern -konkurrieren. Immerhin 20 Zentimeter Bodenfreiheit, der gute Böschungswinkel hinten (32 Grad) aufgrund des kurzen, abgeschrägten Karosserieüberhangs und die elektronische Schlupfregelung sorgen für eine gewisse Schlechtwegetauglichkeit. Im SUV-Stil hält der Avenger Schnee-, Matsch- und Sand-Fahrprogramme bereit, per Taste in der Mittelkonsole anwählbar. Und er bietet eine SUV-typische Bergabfahrhilfe, die Steilabfahrten auf losem Untergrund ohne Überschlagsrisiko erlaubt.

An einer 11-kW-Wallbox soll der Akku von fast leer auf 100 Prozent fünfeinhalb Stunden benötigen. Der dreiphasige Bordlader fürs Wechselstrom-Laden ist Serie, die reichweitenverlängernde Wärmepumpe auch. Übrigens hat Jeep in Europa schon 20000 Stück verkauft. Lieferzeit: rund fünf Monate. Eine Anhängerkupplung ist bis auf Weiteres nicht lieferbar. Schade: Als Benziner gibt es den schicken Kompakt-Jeep nur in Italien und Griechenland.

Gebaut in Polen, Allrad frühestens 2024

Bei der Testfahrt in Spanien waren wir meist auf Landstraßen unterwegs und haben bei eher gemütlicher Fahrweise dem Bordrechner zufolge 16,5 kWh /100 km verbraucht. Auch das geht in Ordnung. Leider schmerzte Fahrer und Beifahrer nach so etwa 40 Kilometern doch der Rücken: Lendenwirbelstützen gibt es auch in der Topausstattung Summit nicht.