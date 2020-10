Wie fühlen sich Elektroauto-Fahrer? Acht Menschen berichten, warum sie auf ihr E-Auto schwören – und was noch besser werden muss.

W eit über 100.000 Autofahrer in Deutschland sind ständig elektrisch unterwegs. Aber wie sehen sie eigentlich aus, diese Elektroauto-Fahrer? AUTO BILD hat Menschen vor ihren Autos, Garagen und Wandladestationen gefragt, warum sie vom Verbrenner aufs Elektroauto umgestiegen sind – und was noch besser werden muss an der neuen Mobilität.

Die ganze Familie fährt Elektro