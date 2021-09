Der stärkste 208 der zweiten Generation ist ein Elektroauto. Der e-208 leistetund ist etwas luxuriöser als die Verbrenner – erkennbar allerdings nur an den fehlenden Auspuffrohren, dem blau gestalteten Grill und den blauen "e"-Emblemen auf jeder Seite. Einsteigen, Cockpit , Schalthebel, alles wie im Benziner. Fahrstufe D einlegen, und der e-208 zieht in 8,1 Sekunden auf 100 km/h; aber dann schmelzen die im WLTP-Verfahren ermittelten bis zuwie Eis in der Sonne.Drehmoment machen den Kleinen sehr souverän, satte 1585 Kilo Gewicht zwingen die steife Federung zu einem