Opel Corsa e (2020): Neuvorstellung - Infos - Elektro Erster Blick auf den Elektro-Corsa Zur Videoseite

Insgesamt orientiert sich der neue Corsa (hat 100 Kilo abgespeckt). Vor allem die Heckansicht und besonders die Rückleuchten wurden vom Kompakt-Bruder inspiriert. Obwohl er technisch eng mit dem Peugeot 208 verwandt ist, kommt der neue Corsa sehr eigenständig daher. Die Grundform und die Dachlinie weisen zwar auf die Verwandtschaft zum kleinen Löwen hin, das an das aktuelle Markendesign der Rüsselsheimer angepasste Gesicht, das Heck und die anders verlaufende Fensterlinie lassen den Corsa aber wie einen waschechten Opel wirken. Außerdem ermöglicht die CMP-Plattform. Die neue Generation ist nämlich in der Länge um vier Zentimeter auf 4,06 Meter gewachsen. Gleichzeitig schrumpft die Dachhöhe um fünf Zentimeter auf 1,43 Meter. Die hochbeinige Optik des Vorgängers ist also passé. Damit über dem Scheitel trotzdem genug Luft ist, wurde die. Opel bieten für den Corsaan, und das. So kann der Käufer den Kleinwagen nach seinem persönlichen Geschmack individualisieren.