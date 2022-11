Der Opel Insignia ist in den vergangenen Jahren zum echten Flaggschiff der Marke aufgestiegen – und das nicht nur wegen seines Namens (das lateinische "insigne" bedeutet so viel wie Wappen oder Abzeichen). Ursprünglich verkündete Opel , der Insignia solle noch bis 2024 gebaut werden. Nun kommt das Ende bereits deutlich früher: Schon Ende 2022 wird die Baureihe in den Ruhestand geschickt!