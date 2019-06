bwohl es den umweltfreundlichen Erdgasantrieb schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, konnte er sich in der breiten Masse bis jetzt nicht wirklich durchsetzen. Das liegt unter anderem daran, dass sich einige Vorurteile über den umweltfreundlichen Treibstoff von Anfang an hartnäckig gehalten haben. AUTO BILD sagt, ob sie der Realität entsprechen oder an den Haaren herbeigezogen sind!

Bei frühen Erdgasautos traf dieses Vorurteil sogar teilweise zu. Die aktuelle Generation von CNG-Motoren macht seine Sache aber deutlich besser. Mittlerweile können Erdgasmotoren nämlich auch mithilfe eines Turbos aufgeladen werden. So stehen sie reinen Benzinern bei den Fahrleistungen meist in nichts nach. Nur das zusätzliche Gewicht der CNG-Behälter und der Erdgas-Hardware macht sich bei einigen Modellen negativ bemerkbar.

Die Tanks verfügen über ein Sicherheitsventil, das bei einem Brand das Gas kontrolliert ausströmen lässt. So wird eine Explosion verhindert.

Die hohe Explosionsgefahr ist wahrscheinlich das häufigste Vorurteil. Trotzdem ist es in den meisten Fällen falsch. Moderne Erdgastanks sind nämlich mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, über das im Brandfall das Gas kontrolliert in die Umwelt abgelassen wird. Außerdem herrscht in ihnen ein Druck von 200 bar, obwohl sie meist auf mehr als das Doppelte ausgelegt sind. Einzig kleine Risse in der Struktur der Behälter können gefährlich werden. Im Rahmen der Hauptuntersuchung werden die Tanks jedoch regelmäßig von Sachverständigen auf Beschädigungen untersucht. Bei Neuwagen steht die Prüfung nach drei Jahren an. Später wird das Intervall auf zwei Jahre verkürzt. Bei Crashtests des ADAC hat sich außerdem herausgestellt, dass die Hochdruckbehälter dank ihrer Positionierung und einiger Sicherheitsvorrichtungen auch bei Unfällen normalerweise nicht in die Luft gehen.