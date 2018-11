EY-Studie zur Lage der Autoindustrie

Doch nicht nur GM, sondern die Autobauer weltweit leiden unter hohen Rohstoffpreisen und steigenden Zöllen, wie sie etwa US-Präsident Donald Trump verhängt. Dazu kommen weltweit wachsende Investitionen in die Elektromobilität : So will VW zugunsten des Technologieumbruchs in den kommenden fünf Jahren 44 Milliarden Euro investieren, plant allerdings keine Schließung, sondern die Umrüstung von Werken. All das drückze die Gewinnspanne der Autobauer auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise. Wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsberatung EY hervorgeht, sank der Absatz der verkauften Fahrzeuge im dritten Quartal 2018 erstmals seit 2009 um 3,7 Prozent auf 18,4 Millionen Fahrzeuge. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging zwischen Juni und September um 3,3 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro zurück.