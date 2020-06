acel Vega stand einst für luxuriöse, sündhaftteure Sportwagen . Zwischen 1954 und 1964 fertigte das Pariser Unternehmen hinreißend gezeichnete Coupés. Jetzt soll die Marke unter dem Motto "Introducing Le Grand Luxe Sportif" wiederbelebt werden.Aktuell existieren aber lediglich Computer-Zeichnungen.Die Renderings wurden auf der Instagram-Seite von Facel Vega Paris veröffentlicht.Die Front ist geprägt vom großen, fast quadratischen Kühlergrill mit grobmaschigem Gitter und den beiden übereinanderliegenden Doppelscheinwerfern. Bei der Neuinterpretation wichen die runden Halogen-Leuchten schmalen LEDs. Die beiden horizontalen Stege zwischen Leuchten und Grill zitieren das Original. Das kuppelförmige Dach mit umlaufender Front- und Heckscheibe ist ebenfalls vom HK 500 bekannt, genauso wie die angedeuteten Finnen und schmalen Rückleuchten am Heck.Die Karosserie lässt Retro-Elemente gekonnt in ein modernes Gesamtbild einfließen.

DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Der Facel V ist – zumindest am Computer – ein gelungener Mix aus Retro und Moderne.

Sollte der Facel V tatsächlich Realität werden, dann nur in Kleinstserie und zu horrenden Preisen.

So weit, so schön.Auf der Website facelvegaparis.com konnte der Facel V bis vor Kurzem "konfiguriert" werden. Zu sehen war dann eine wilde Mischung aus dilettantisch gerenderten Personen und Fahrzeugen verschiedenster Marken von Bugatti über Citroën bis Bentley. Mittlerweile ist der Konfigurator nicht mehr abrufbar.Eine diesbezügliche Anfrage auf Instagram blieb bis jetzt unbeantwortet. So scheint das Projekt "Facel V" nicht mehr als eine Computer-Träumerei zu sein, ähnlich wie der Erstversuch anno 2012 . Sollte es wider Erwarten trotzdem Realität werden, dürfte es frühestens 2024 soweit sein – pünktlich zum achtzigsten Geburtstag der Marke Facel Vega.