Man kann gar nicht anders, als Honda zumindest ein klein wenig zu mögen. Das beginnt im Kleinen bei den vielen schrulligen Abkürzungen, die die Japaner seit Jahrzehnten in Modellnamen, Projekte und selbst in die Bordcomputer ihrer Autos einbauen.

Nur ein Beispiel: Der Stauassistent im neuen e:Ny1 (auch so ein Name) heißt TJA – wie Traffic Jam Assistant. Oder eben wie: Tja, jetzt stehen Sie wohl im Stau... Und trotzdem haben sich Hondas Verkaufszahlen in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren stark rückläufig entwickelt.