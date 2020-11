n Villingen-Schwenningen pflegt man die Tradition. Hier heißt der Karneval nicht Fastnacht, sondern Fasnet, und die Einwohner sind stolz auf die Handwerkskunst ihrer Gemeinde. Nur wenn man nach Kuckucksuhren fragt, rollt selbst der freundlich-gemütliche Alemanne mit den Augen. Trotzdem spielt das Holzgewerbe in dieser Gegend eine wichtige Rolle. Schon allein wegen des nahen Schwarzwaldes. Holz erlebt in dieser Gegend keine Renaissance, weil das harte Pflanzengewebe hier schon seit ewigen Zeiten Baumaterial und nicht Heizstoff ist.Die Idee für dieses Holzmobil reifte bei Oliver, als er bei der Fahrt mit einem konventionellen Campingmobil von den Ausdünstungen der Weichmacher, die in den Plastikelementen enthalten waren, Kopfschmerzen bekam. Das gab bei dem jungen Familienvater den Ausschlag. "Ich wollte Nachhaltigkeit und Gesundheit haben", erklärt der Informatiker und Ingenieur. Nur gut, dass der Vater ein Zimmerermeister ist, wie dessen Großvater auch schon, und dass er diese Idee ebenso klasse fand wie der Filius.

Unter dem Holzhaus arbeitet ein MAN TGE 4 Transporter mit 177 Diesel-PS und zuschaltbarem Allradantrieb. ©Wolfgang Gomoll; press-inform

Der schönste Wohnraum hilft nichts, wenn es durch das Dach regnet. Also mussten die beiden Tüftler das Wohnmobil dicht bekommen. Dabei standen Boote und Automobile Pate.Dabei kommen Lacke aus dem Automobilbereich und Beschichtungen aus dem Bootsbau zum Einsatz. "Das war eigentlich eine der aufwendigsten Aufgaben, diese Beschichtungen im Zusammenspiel zu erproben. Das haben wir sehr lange getestet, damit das optimal zusammenspielt und funktioniert", erzählt Oliver. Die Erprobung nahm einige Zeit in Anspruch. Immer wieder stellten Vater und Sohn Kabinen monatelang in den Wald und setzen die Materialien vier Jahre lang den härtesten Prüfungen aus:Die Mühen haben sich gelohnt, das Wohnmobil ist dicht, aber dieses Kunststück hat einen Preis. Und der wird in Kilogramm bezahlt. Das Wohnmobil hat ein Leergewicht von rund 3,7 Tonnen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen. Den passenden fahrbaren Untersatz fand man bei MAN und packte einenunter das Holzhaus. Die Resonanz auf dieses Natur-Wohnmobil ist riesig. Die Interessenten kommen aus Schweden, Norwegen und den Golfstaaten. Gerade bei Letzteren sind Sonderwünsche bei der Ausstattung fast schon garantiert. Das ist für die Offenburgers kein Problem, sondern Teil des Konzepts. "Wir wollen den Manufaktur-Charakter beibehalten", sagt Oliver.