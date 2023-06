Im nicht enden wollenden Gezuckel wechseln wir in den Hybridmodus, dann schaltet der 296 GTS den Verbrenner ab und steht sich lautlos seine Michelins in den Bauch. Wir halten den enttäuschten Blicken der vorbeiwandernden Le-Mans-Fans aber nur kurz stand. "Wie, hier steht ein Ferrari und der macht keinen Lärm? Dreh mal hoch die Kiste." Hast ja recht, lieber Racing-Fan, wir sitzen ja nicht in einem Prius . Ein Ferrari, den man nicht hören kann, das ist schon ein bisschen peinlich. Also: Ein kurzer Druck am digitalen Volant, der V6 springt vehement grollend an, die Passanten jubeln. So muss das sein, hier in Le Mans.