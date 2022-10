Zwischen 1996 und 2006 fuhr Michael Schumacher für Ferrari in der Formel 1 und konnte während dieser Zeit gleich fünf Mal in Folge (2000 bis 2004) die Fahrer-WM in der Königsklasse des Motorsports gewinnen. Klar, dass die Ferrari-Ingenieure Schumis Know-how auch auf die Straßenmodelle übertragen wollten und so war Schumi auch immer wieder an der Entwicklung von Serienfahrzeugen beteiligt. Darunter war auch der unter Ferraristi nicht sonderlich beliebte 456 GT – ein 2+2-Sitzer und der Vorgänger des 612 Scaglietti