PS starker und rund 200.000 Euro teurer Supersportwagen am selben Tag gekauft! Das war ein kurzes Vergnügen! In Großbritannien wurde ein 670starker und rund 200.000 Euro teurer Ferrari 488 GTB gecrasht – der Fahrer hatte denam selben Tag gekauft!

Unfall am 1. April (und nein, es handelt sich hierbei nicht um einen Aprilscherz) im britischen Derbyshire nahe Nottingham. Die Lokalpolizei hat zwei Fotos eines beschädigten ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Passiert ist deram 1. April (und nein, es handelt sich hierbei nicht um einen Aprilscherz) im britischen Derbyshire nahe Nottingham. Die Lokalpolizei hat zwei Fotos eines beschädigten Ferrari 488 GTB bei Twitter gepostet und dazu geschrieben, dass der Fahrer den Supersportwagen am Morgen des Unfalltags gekauft und nach nur zwei Meilen (3,2 Kilometer) gecrasht hat.

Lkw gerutscht. Der 488 GTB ist der Nachfolger des Mittelmotor gibt seine PS und 760 Nm maximales Drehmoment) nur an die Hinterräder ab. Offensichtlich zu viel Power für den frischgebackenen Ferrari-Fahrer. Zum Unfallhergang gibt es keine Informationen, doch es scheint, als wäre der Ferrari unter ein anderes Auto oder einengerutscht. Der 488 GTB ist der Nachfolger des 458 Italia und hat einen 3,9-Liter-V8-Biturbo. Dergibt seine Leistung (670und 760 Nm maximales Drehmoment) nur an die Hinterräder ab. Offensichtlich zu viel Power für den frischgebackenen Ferrari-Fahrer.





Das Resultat des Crashs: Beide Scheinwerfer , die Frontschürze und die Motorhaube wurden beschädigt. Die guten Nachrichten: Es wurde niemand verletzt, und der Schaden ist definitiv reparabel. Die schlechten Nachrichten: Die Reparatur dürfte nicht günstig werden, und der Ferrari ist danach ein Unfallauto.

Ferrari 488 GTB kosten zwischen 180.000 und 280.000 Euro



Hierzulande kosten gebrauchte Ferrari 488 GTB, je nach Laufleistung und Ausstattung, zwischen 180.000 und 280.000 Euro. Mit repariertem Unfallschaden dürfte der Wert dieses Exemplars hingegen gesunken sein. Sicherlich hat der Fahrer seine Lektion gelernt und wird sich in Zukunft erst mal behutsam an die Leistung herantasten – dann hält die Freude am neuen Auto auch länger!