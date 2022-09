SUV von Enzo, der Firmengründer wohl gesagt? Auf der anderen Seite: Wenn eine Marke ein vernünftiges Supersport-SUV auf die Räder stellen kann, dann doch wohl jene aus Maranello. Gestatten: der Einvon Ferrari – was hättewohl gesagt? Auf der anderen Seite: Wenn eine Marke ein vernünftiges Supersport-SUV auf die Räder stellen kann, dann doch wohl jene aus Maranello. Gestatten: der Ferrari Purosangue.





Ferrari . Er ist eine Skulptur, ein angespannter Bizeps auf Rädern. An der Front, deren Oberseite klar vom Purosangue bedeutet etwa so viel wie "Vollblut", und das passt zum hochbeinigen. Er ist eine Skulptur, ein angespannter Bizeps auf Rädern. An der Front, deren Oberseite klar vom Roma inspiriert ist, dominieren schmale Tagfahrlichter. Darunter sitzen dezent die eigentlichen Hauptscheinwerfer.

Der Purosangue ist im Grunde ein 812 auf Stelzen



Großflächige Lufteinlässe deuten darauf hin, was sich unter der Haube verbirgt – ein martialischer, frei saugender Zwölfzylinder. Und auch hier gilt: Wenn es sich einer leisten kann, dann Ferrari. 724 PS , 3,3 Sekunden auf Tempo 100 und nur knapp über zehn auf 200. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 312 km/h angegeben. Dieses Auto ist im Grunde ein 812 auf Stelzen – mit vielen Vorteilen: vier Sitze, vernünftiger Gepäckraum, problemloser Einstieg.

Zoom Gut drei Meter Radstand, eine lang gezogene Motorhaube und Mischbereifung mit 22 Zoll vorne und 23 Zoll hinten. Dieses SUV steht extrem drahtig da.





Ferrari ..." entlocken. Ein Purosangue dürfte demnach etwas über dieser Schallmauer liegen, schließlich hat er ja Allrad. Zum Preis lässt sich Ferrari-Pressesprecher Alessandro Vaccari nur ein kurzes "It's a V12..." entlocken. Ein 812 Superfast liegt knapp unter 300.000 Euro, derdürfte demnach etwas über dieser Schallmauer liegen, schließlich hat er ja Allrad.

6,5 Liter-V12-Saugmotor und Achtgang-Doppelkuppler



812 Competitione . Dazu gesellt sich FAST – die "Ferrari

Das Allradsystem ist eine Weiterentwicklung aus dem GTC4Lusso , kombiniert mit der Software-Ansteuerung aus dem SF90 Stradale und der Allradlenkung des. Dazu gesellt sich FAST – die "Ferrari Active Suspension Technology".

Zoom Highlight für die Passagiere: Die hinteren Türen öffnen vollelektrisch in Gegenrichtung und schließen von innen per Tastendruck.





Hierzulande würde man Wankausgleich sagen. Die "Side Slip Angle Control" der achten Generation hält den instabilen Fahrzustand stabil, je nach Können und Gusto des Piloten. Das Schuhwerk des Purosangue besteht aus 22-Zöllern an der Vorder- und 23-Zöllern an der Hinterachse.

Zoom Vier-Leuchten-Grafik neu gedacht, dezente Abrisskante, dafür aber ein mächtiger Diffusor für die Aero zieren das Heck.



Zu einem möglichst beherrschbaren Grenzbereich trägt auch die nahezu perfekte Gewichtsverteilung von 49:51 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse bei. Auch wenn der Purosangue an sich mit 2173 Kilogramm trocken kein Leichtgewicht ist, obwohl etwa das Dach komplett aus Carbon besteht. Das Chassis ist rund fünf Prozent leichter geraten als beim GTC4Lusso – und das bei rund 30 Prozent mehr Torsionssteifigkeit.

Die technischen Daten im Überblick: Ferrari Purosangue Pfeil Pfeil Abzweigung Motor, Einbauart Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung kW (PS) Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung 0-200 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Abmessungen L/B/H Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung V12 Saugmotor, vorne längs 6496 cm³ 533 kW (724 PS) bei 7750/min 716 Nm bei 6250/min Allradantrieb 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 3,3 s 10,6 s 312 km/h 4973 mm/2028 mm/1589 mm 3018 mm 473 Liter k. A.

Das Highlight schlummert aber hinter der Vorderachse: der 6,5-Liter-V12 mit 65-Grad-Bankwinkel und Trockensumpfschmierung. Der rote Bereich beginnt bei 8250 U/min, 2000 Touren früher stehen bereits die vollen 716 Newtonmeter bereit. Der Achtgang-Doppelkuppler sitzt in Transaxle-Bauweise an der Hinterachse und haut in 200 Millisekunden den nächsten Gang rein.

Überwiegend Recycling-Materialien im Innenraum



Geschaltet wird im komplett neu designten Cockpit über starre Schaltwippen an der Lenksäule, der Beifahrer bekommt über ein 10,2-Zoll-Display sämtliche Informationen mit, die er haben will – auch Apple CarPlay und Android Auto sind mit am Start. Die Materialien im Innenraum bestehen größtenteils aus Recyclingstoffen.

Zoom Völlig neues Cockpit-Design für Ferrari. Durch die Aufteilung nicht gänzlich auf den Fahrer fokussiert.