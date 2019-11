Die Rückseite wirkt wie ein klassisches Lederetui mit zwei Knöpfen und Roma-Schriftzug.

Einer zum Abschließen und einer zum Aufschließen, über den auch der Kofferraum geöffnet werden kann. Um in das Auto bequemer zu entriegeln, kann man sich aber auch einfach mit dem Schlüssel in der Tasche neben das Auto stellen und einen Knopf neben den versenkbaren Türgriffen drücken. Warum Ferrari das gute Stück in dieser beeindruckenden Größe ausgeführt hat, wissen wir zwar nicht, aber einen offensichtlichen Vorteil hat der auffällige Schlüssel des Ferrari Roma: Man kann ihn nicht so leicht verlegen.