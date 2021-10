AUTO BILD hat fünf Feuerschalen von Fennek, Winnerwell und Petromax getestet, die alle leicht in einen Campingbus passen! Ein schöner Campingplatz am See, eine kühle Sommernacht und ein prasselndes Feuer vor dem Camper , um sich beim Sternegucken aufzuwärmen. Klingt perfekt, oder? Damit die Sache mit dem Feuer auch so entspannt wird, wie sie klingt, braucht man eine anständige Feuerschale. Stabil soll sie sein, lange haltbar und trotzdem so klein, dass sie noch ins Reisemobil passt. Zum Glück gibt es pfiffige Outdoor-Spezialisten, die sich Gedanken gemacht und Modelle zum Falten, Stecken, Schrauben, Rollen oder Klappen entwickelt haben.

Feuerschalen: Fünf Feuerschalen für unterwegs im Test

Das Multitalent: Petromax Atago

Höhe: 280 Millimeter • Durchmesser: 400 Millimeter • Preis: 240 Euro



Aufbau: Einfach am Henkel ziehen, schon klappen Beine und oberer Ring aus – genial. • Stabilität: Kein Wackeln, kein Wegklappen. Top! • Brennverhalten: Perfektes und auch schnelles Brennen dank Kamineffekt. • Zubehör: Grillrost, Dutch Oven, Wok – was darf's denn sein? Macht Outdoorköche glücklich. Feuertonne neu aufgelegt. Geeignet für Campingbus bis Expeditionsmobil. •Einfach am Henkel ziehen, schon klappen Beine und oberer Ring aus – genial. •Kein Wackeln, kein Wegklappen. Top! •Perfektes und auch schnelles Brennen dank Kamineffekt. •Grillrost, Dutch Oven, Wok – was darf's denn sein? Macht Outdoorköche glücklich.

top Brennleistung ohne Rauch

viele Funktionen möglich steht sehr tief am Boden

größtes Packmaß im Test

Der Baukasten: Fennek Hexagon

Höhe: 185 Millimeter • Durchmesser: 590 Millimeter • Preis: ab 69 Euro

Klassische, trichterförmige Feuerschale mit 17 Liter Volumen. Geeignet für Microcamper bis Expeditionsmobil. • Aufbau: Die Schale wird aus sechs einzelnen Platten im Kreis zusammengesteckt. Das dauert lange und ist recht kompliziert. • Stabilität: Sowohl solo als auch auf dem Hitzeschutz wirkt die Schale wackelig. Sie bestand aber den Brenntest. • Brennverhalten: Gute Luftzufuhr und gleichmäßiges Herunterbrennen mit wenig Rauchentwicklung. • Zubehör: Speziell für die Hexagon gibt es den Hitzeschutz "StandUp!" (49 Euro) und die Platte "4Fire" (69 Euro) zum Grillen und Braten. Die Tasche kommt mit 20 Euro hinzu.

kleines Packmaß

viel Brennraum kompliziertes Stecksystem

wirkt instabil

Die Besondere: Fennek High Fire

Höhe: 634 Millimeter • Durchmesser: 600 Millimeter • Preis: 89 Euro

Außergewöhnliche Feuerstelle aus Gestell und Edelstahlnetz. Geeignet für Microcamper bis Expeditionsmobil. • Aufbau: Super easy. Beine ausklappen, Netz einhängen – fertig! • Stabilität: Durch die Querstreben steht die High Fire sicher am Boden. • Brennverhalten: Viel Platz für Holz, super Luftzufuhr und am Ende bleibt kaum Asche. So soll's sein! • Zubehör: Tasche wird mitgeliefert.

Netz und Beine hochwertig

kaum Aschereste sehr offener Brennraum

leichte Rauchentwicklung

Die Variable: Petromax Feuerschale fs 48

Höhe: 523 Millimeter (mit Verlängerung) • Durchmesser: 480 Millimeter • Preis: 99,99 Euro

Flache Stahlplatte zum Grillen, Braten und Feuermachen. Geeignet für Campingbus bis Expeditionsmobil. • Aufbau: Die Beine werden einfach eingeschraubt. Verlängerung möglich. • Stabilität: Je nach Untergrund und Höhe kann's wackelig werden. • Brennverhalten: Wenig Platz für Holz und kein Schutz vor Funkenflug bei leichter Brise. • Zubehör: Verschiedene Größen, die miteinander kombiniert werden können. Plus der Großteil des Petromax-Zubehörs.

schont den Rasen

vielseitig einsetzbar rostet sofort (Stahl)

zu flach für Feuerschale

Die Minimalistin: Winnerwell Flat Firepit L

Höhe: 226 Millimeter • Durchmesser: 418 Millimeter • Preis: 80 Euro



Handliche Faltschale aus Edelstahl. Geeignet für Microcamper bis Expeditionsmobil. • Aufbau: Bodenteil und Schale werden nur auseinandergefaltet und aufeinandergestellt. Super einfach. • Stabilität: Trotz Faltmechanismus steht die Firepit absolut sicher. • Brennverhalten: Recht kleiner Brennraum, aber trotzdem gute Luftzufuhr. Leider fällt die Asche mittig auf den Boden. • Zubehör: Sinn ergeben Grillrost und Unterstelltisch (60 Euro), der den Boden vor Asche und Hitze schützt.

sehr kleines Packmaß

wirkt hochwertig Asche fällt auf den Boden

Boden wird recht heiß

