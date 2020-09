Die Preise des aktuellen VW California schrecken so manchen preisbewussten Camper ab.

Die Camping-Variante des VW Bus läuft beispielsweise bereits seit 2004 direkt bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover vom Band und trägt den Motor schon seit den frühen Neunzigern im Bug. Doch die Stärken sind dieselben geblieben: Nur wenige Wohnmobile schaffen denso gut wie der California. Vor allem wenn es sich um die gehobeneren undhandelt. Auch dieund die vielen Assistenzsysteme des kürzlich gelifteten T6.1 überzeugen.Doch eine bedeutende Sache trübt den Spaß:seines beliebten Allrounders, und wenn man die Topversion California Ocean "Edition" mit einigen aufpreispflichtigen Extras ordert, durchbricht man schnell mal die 80.000 Euro-Schallmauer.könnten dafür bei der Konkurrenz fündig werden. Ob: Es gibt einige günstigere Alternativen, die nach dem Rezept des California konzipiert wurden und ihm in Sachen Variabilität in Nichts nachstehen. Und sie alle haben einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel verfügen sie alle über wirtschaftliche Dieselmotoren, eine, einund. Außerdem sind sie allesamt unter fünf Meter lang und bleiben so angenehm handlich.