Zwei zum Preis von einem: Bei diesem Leasingdeal für Privatkunden gibt es gleich zwei Fahrzeuge zum günstigen Paketpreis. Wer einen 70 PS starken Fiat 500 1.0 Hybrid least, bekommt eine Vespa Primavera 50 gratis dazu. Für sonnige Tage und Kurzstrecke nimmt man die Vespa und bei Regen oder Langstrecke den Fiat

Diesen interessanten Privatkundendeal gibt es aktuell bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD). Für nur 149 Euro brutto pro Monat bekommen Kunden hier einen Fiat 500 1.0 Hybrid und eine Vespa Primavera 50 und das auch noch ohne Anzahlung! Die Vertragslaufzeit ist mit 48 Monaten bei 10.000 Kilometern pro Jahr angegeben. Auf den ersten Blick lassen sich beide Parameter nicht anpassen, doch gegebenenfalls lohnt sich hier eine Nachfrage beim Leasingpartner. Und selbst wenn sich die Freikilometer nicht aufstocken lassen so kostet der Mehrkilometer faire sechs Cent.

Leasingkosten von gut 8000 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Rate müssen einmalig 999 Euro brutto für die Bereitstellungskosten bezahlt werden. Die Abholung von Fiat und Vespa kann ohne Aufpreis bei verschiedenen Händlern in Deutschland geschehen. Somit ergeben sich für vier Jahre Gesamtleasingkosten in Höhe von 8151 Euro brutto (149 Euro mal 48 plus 999 Euro). Optional kann zudem für 39 Euro monatlich eine Vollkaskoversicherung hinzugebucht werden.