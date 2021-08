Es gibt nur wenige Autos, die wohl auf der ganzen Welt sofort erkannt und der richtigen Marke zugeordnet werden können. Der Fiat 500 gehört definitiv zu dieser Gattung. Im Jahr 2007 wagten die Italiener den Schritt, den zuvor auch schon Volkswagen mit dem New Beetle und BMW mit dem Mini getan haben: Sie stellten eine moderne Interpretation ihres rollenden Kultobjekts vor. Mit großem Erfolg. Vor allem in europäischen Großstädten prägte der neue, 3,57 Meter lange, Fiat 500 sofort das Stadtbild. Und er ist auch heute, rund 14 Jahre nach Wiederbelebung der Baureihe, ein Garant für gute Verkaufszahlen. Dass der Klassiker von einst inzwischen hochmodern ist, erkennt man an den Antrieben. Auch wenn man sich gegen die neueste, vollelektrische Version entscheidet, ist der Antriebsstrang dank Mildhybrid elektrifiziert. Die Nachfrage scheint sowohl beim Verbrenner als auch beim Elektro-500 ungebrochen. Nicht zuletzt dank des guten Preises – laut Liste muss maninvestieren, um stilvoll durch die engen Stadtgassen cruisen zu können. Derzeit geht es sogar noch günstiger:

Große Auswahlmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung, wenn der Fiat 500 noch von einem Verbrennungsmotor angetrieben sein soll. Unter der Motorhaube des kleinen Fiat steckt in diesem FallSo ausgerüstet bringt es der Fiat 500 auf glatte 70 PS , die den italienischen Kleinwagen mit manueller Sechsgangschaltung und Frontantrieb in eher mäßigen 13,8 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Bei einem Stadtauto ist das aber eher nebensächlich, hier kommt es mehr auf stylisches Design und gute Ausstattung an. Da trifft es sich gut, dass es den maximalen Rabatt von 4955 Euro für das nominelle Topmodell der Ausstattungsvariante "Sport" gibt. In dieser Version sorgen schicke 16-Zöller, ein Glasschiebedach sowie ein Heckspoiler für einen extravaganten Auftritt des 500, während sich die Passagiere am schicken Design im Innenraum erfreuen können. Anstatt der UVP in Höhe von 18.350 EuroWer noch einige Extras hinzubucht, der kann den Rabatt auf die vollen 4955 Euro (rund 27 Prozent) aufstocken. Aber Achtung: Die Überführungskosten schmälern diese Ersparnis um ein paar Hundert Euro. Angesichts des hohen Nachlasses dürfte es vielen Fiat-Fans vergleichsweise leicht fallen, noch einmal Vorlieb mit einem (sparsamen) Verbrenner zu nehmen.