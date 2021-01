Das Angebot an E-Autos in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verbreitert, mit Verzögerung auch im Portfolio der großen Hersteller. Vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine wurde mittlerweile fast jedes Segment unter Strom gesetzt. Selbst im Bereich der Sportler wird das E-Auto inzwischen angenommen, wie der große Erfolg des Porsche Taycan beweist. Überlegen Sie also, welche Bedürfnisse Sie als Autobesitzer haben: Fahren Sie oft alleine, oder muss die Familie häufig mit? Danach sollten Sie die Größe des Wagens bestimmen. Pendeln Sie nur zur Arbeit und zurück, oder stehen häufiger längere Reisen auf dem Programm? Danach sollte sich die Reichweite richten, also auch die Wahl der Batterie Ihres Modellfavoriten. Vielleicht muss es nicht unbedingt die größte sein.