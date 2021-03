M

it dem Elektrobaukasten MEB hat VW gute Erfahrungen beim Bau neuer E-Autos gemacht, jetzt gehen die Wolfsburger den nächsten Schritt: VW plant die Einheitsbatterie für E-Autos! Auf dem "", einer nach dem Vorbild von Teslas " Battery Day " organisierten Veranstaltung, präsentierte Technikvorstand Thomas Schmall die Pläne. So sollen bis Ende des Jahrzehntsfür konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Akku-Bedarf des Konzerns sicherzustellen. Bislang ist die Autoindustrie weitgehend abhängig von Batterieproduzenten, die in Fernost sitzen. VW steht wie andere Hersteller von E-Autos zu ihnen in einem Abhängigkeitsverhältnis.