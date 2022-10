Klein, praktisch, wendig – das sind Adjektive, die einem beim Fiat 500 sofort in den Sinn kommen. Noch besser wird es, wenn "umweltfreundlich" und "günstig" hinzukommen. Denn genau das ist der 500 Elektro – zumindest im Leasing . Wer die Limousine kaufen möchte, muss mindestens 30.990 Euro auf den Tisch legen!

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



Zwei Jahre Fiat 500 für knapp 5000 Euro fahren



Neben der monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Bereitstellungskosten in Höhe von 1190 Euro brutto berücksichtigen. Eine Vorauszahlung der E-Auto-Prämie ist bei diesem Deal nicht erforderlich. So ergeben sich über zwei Jahre im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 5006 Euro brutto (24 mal 159 Euro plus 1190 Euro).