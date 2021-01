eit 2020 gibt es den. Der neu designte und 3,63 Meter lange (plus 6,1 Zentimeter) 500e wird parallel zu den bekannten Verbrenner- und Hybrid-Modellen angeboten. Die Modellvielfalt ist größer aber auch undurchsichtiger denn je. Allein von der Elektroversion werden gleich mehrere Modelle angeboten: Dengibt es als sogenannte(eigentlich ein gewöhnlicher Dreitürer), alsund als, die den Einstieg in den Fond erleichtern soll. Zusätzlich gibt es. Das Basismodell 500e Action wird ausschließlich mit dergroßen Batterie angeboten, die laut Fiat fürsorgen soll. Der Elektromotor leistet 95 PS (70 kW). Die höheren Ausstattungslinien Passion, Icon und La Prima haben einen 118 PS (87 kW) starken Elektromotor und einenan Bord, die rundbieten soll.

Die jährlichen, was für eine elektrisches Stadtauto mit einer begrenzten Reichweite von rund 150 Kilometern unter Realbedingungen durchaus reichen dürfte. Zu der monatlichen Leasingrate in Höhe von 99 Euro brutto kommen einmalig noch 799 Euro Bereitstellungskosten sowie 299 Euro Auslieferungspaket hinzu, sodass diebrutto liegen. Versicherung und Stromkosten kommen hier noch obendrauf. Da es sich bei dem angebotenen Fiat 500e um das Basismodell Action handelt, ist die Ausstattung alles andere als üppig. Immerhin sind Einparkhilfe hinten, Klimaanlage Keyless-Go und einige weitere Features an Bord.