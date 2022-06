Rabatt , und wir haben nicht mal gehandelt! Das hört sich erst mal nach viel an. 28.990 Euro will Fiat für den 500X Hybrid, aber damit die Kunden nicht gleich die Homepage wegklicken und sich zur Konkurrenz durchtippen, hat Fiat den Online-Preis um 5000 Euro gesenkt. So viel, und wir haben nicht mal gehandelt!

Motoren fliegen raus. Und Sie wollen jetzt wissen: 500X Hybrid mit 1,5-Liter-Vierzylinder und 130 PS – kann der was? Bei diesem Auto ist es wie beim Joghurt: Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor Ablauf steht, musst du beim Preis was machen! Der Fiat 500X wurde 2014 vorgestellt, 2018 überarbeitet. Jetzt eine weitere Änderung: Es gibt ihn nur noch als Hybrid, alle anderenfliegen raus. Und Sie wollen jetzt wissen: 500X Hybrid mit 1,5-Liter-Vierzylinder und 130– kann der was?

Zoom Luftig, aber nur wenn es auf ist: Das Faltdach für 3000 Euro extra kitzelt dem 1,80-Meter-Redakteur die Locken.





Erst mal das Faltdach zurückfahren, Sonne reinlassen. Wir haben uns den "Dolcevita" ausgesucht, Frischluft-Vergnügen kostet 3000 Euro mehr, also 31.990 Euro. Erster Eindruck: Bei 1,80 Meter Körpergröße ragen die Löckchen an den Dachhimmel. Dafür stimmt die Sitzposition, die Schenkel liegen auf dem Polster auf, bequemer Einstieg in ein kleines SÜVchen (4,26 Meter kurz).

Fahrzeugdaten Modell Fiat 500X Hybrid 1.5 GSE Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Vierzylinder, Turbo, vorn quer 1469 cm³ 96 kW (130 PS) bei 5250/min 240 Nm bei 1500/min Frontantrieb, 7-Gang-Doppelkupplung 4264/1796/1595 mm 350-1000 l 9,4 s 194 km/h 5,8 l/100 km (Super) 133 g/km ab 28.990 Euro



Und überhaupt ist der 500X in vielen Punkten noch zeitgemäß: zwei USB-Anschlüsse vorn, einer hinten, ganz hinten Kofferraum komplett mit Teppich ausgekleidet, sehr fein. Beim Multimedia merken wir die acht Jahre: viel zu kleine Icons, ein viel zu kleiner Screen wie ein Smartphone , selbiges kannst du aber nicht induktiv laden.

Mit dem E-Motor verschwindet das Turboloch



Aber wir sind ja zum Fahren hier. Der 1,5er ist ein Vierzylinder mit 130 PS und per Riemenstartergenerator verbunden mit einem 48-Volt-Elektromotor, der 20 PS leistet. Weil der E-Motor sein Drehmoment schon ab der ersten Sekunde zur Verfügung stellt und den Verbrenner beim Anfahren unterstützt, ist kein Turboloch zu spüren, das Mini-SUV kommt aus dem Stand schnell in Fahrt.

Zoom Gemächliches Gleiten ist Trumpf: Wer den 500X Hybrid gelassen bewegt, wird mit einem Verbrauch von 5,8 l/100km belohnt.





Nervig wird es nur, wenn nach dem Teillastbetrieb das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zu unentschlossen und teils zu langsam agiert, wenn beim beherzten Tritt aufs Gas der Verbrenner laut aufheult und es dann erst mal vorbei ist mit aller Drehmoment-Herrlichkeit.

Der angegebene Verbrauch ist realistisch

Den 500X Hybrid sollten Sie also lieber so bewegen, wie es auch die auf Komfort ausgelegte Lenkung fordert: ruhig und gemächlich mit dem Fokus auf entspanntes Gleiten. Und weil wir das genau so gemacht haben, standen 5,8 Liter Verbrauch auf dem Bordcomputer, exakt der Wert nach WLTP-Messung.