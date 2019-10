Fiat 500X Sport: Test, Motor, Preis

"Sport" ist beim Fiat 500X relativ. Anders als die Abarth-Modelle des 500 ist der neue 500X nicht für die Rennstrecke gedacht, sondern eher für dieauf der Straße. Neben ein paar kleinen Modifikationen am Äußeren haben sich die italienischen Ingenieure vor allem dem Feintuning unterm Blech gewidmet. Dieist direkter ausgelegt und präziser geworden, das Fahrwerk umund sportlicher abgestimmt. Beides spürt man beim Fahren deutlich. Mit dem Lenkrad lässt es sich nun wie auf Schienen auch um schnelle Kurven zirkeln, die Federung ist noch kommod eingestellt, aber schon hart. Sehr gut zum sportlichen Namen passt das seidenweich schaltende, das sich auch manuell über zwei Schaltwippen am Lenkrad steuern lässt.

In der 150-PS-Variante ist der 500X Sport in 9,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 200 km/h.



Was den positiven Fahreindruck etwas stört, ist diebeim Kick aufs Gaspedal. Und das Anfahren am Berg ginge auch besser: Bevor dienach Freigabe der Bremse den Motor wieder anwirft, vergeht eine kurze Zeit, und der Fiat rollt trotz angeblicher Berganfahrhilfe etwas zurück. Der von uns gefahrene 1,3 Liter große Turbo-Vierzylinder sorgt mitfür Fahrspaß. In 9,1 Sekunden sprintet der 500X Sport damit auf Tempo 100 und erreicht 200 km/h Spitze. Der Verbrauch soll im Schnitt bei 5,7 Litern liegen. Wer es sparsamer mag, greift zum Dreizylinder-Benziner mit 120 oder zum gleich starken Multijet-Turbodiesel. Innen macht der Fiat 500X Sport einen guten Eindruck. Diesind bequem und sorgen für guten Seitenhalt.