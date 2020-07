Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

(Reuters/lhp) Mitten in der Fusion mit dem Peugeot drohtein. Wegenermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach eigenen Angaben bei Marken von Fiat Chrysler und dem Schwesterkonzern CNH Industrial, der Nutzfahrzeuge unter dem Namen Iveco produziert. Mehr alsseien wegen des Verdachts illegaler Abschalteinrichtungen, teilte die Behörde am 22. Juli 2020 mit. Die Ermittler ließen Objekte in Deutschland, Italien und der Schweiz durchsuchen.Die Staatsanwaltschaft Ă€ußerte sich zwar nicht zu den Konzernnamen, nannte aber deren Markenund. Sie hegt den Verdacht, dass in einer Reihe von Pkws und Nutzfahrzeugenverbaut wurden, um bei Abgastests. Die Ermittlungen umfassten den Zeitraum von 2014 bis 2019.