viertgrößte Auto-Gigant der Welt heran? Fiat Chrysler Automobiles (FCA) führt Gespräche mit dem französischen Opel-Mutterkonzern PSA über einen möglichen Zusammenschluss. Das bestätigte der italienischamerikanische Automobilhersteller in einer kurzen Mitteilung am 30. Oktober 2019. Darin heißt es: "Es gibt laufende Diskussionen, die darauf abzielen, eine der führenden Mobilitätsgruppen der Welt zu schaffen." Eine gleichlautende Mitteilung gab es von PSA. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, Peugeot-Chef Carlos Tavares solle den Konzern nach Angaben des Blattes als Vorstandsvorsitzender führen, John Elkann – Enkel des langjährigen Fiat-Bosses Giovanni Agnelli – würde wie aktuell bei FCA als Verwaltungsratsvorsitzender agieren. (dpa/cj) Wächst da derheran?führt Gespräche mit dem französischenüber einen. Das bestätigte der italienischamerikanische Automobilhersteller in einer kurzen Mitteilung am 30. Oktober 2019. Darin heißt es: "Es gibt laufende Diskussionen, die darauf abzielen, eine der führenden Mobilitätsgruppen der Welt zu schaffen." Eine gleichlautende Mitteilung gab es von PSA. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet,solle den Konzern nach Angaben des Blattes alsführen, John Elkann – Enkel des langjährigen Fiat-Bosses Giovanni Agnelli – würde wie aktuell bei FCA als Verwaltungsratsvorsitzender agieren.

Fusion von FCA und Renault scheiterte

Traditionsmarken Peugeot und Citroën. 2017 übernahm die Gruppe den deutschen Hersteller Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia oder Maserati unter seinem Dach. Die Italo-Amerikaner wollten sich bereits zuvor mit dem französischen Hersteller Renault verbinden und den weltweit drittgrößten Autohersteller formieren. Die Gespräche scheiterten jedoch, die Schuld dafür schob man sich anschließend gegenseitig zu. PSA führt unter anderem die. 2017 übernahm die Gruppe den deutschen Hersteller Opel , der seitdem mit deutlich weniger Mitarbeitern erfolgreich auf Effizienz und Profitabilität getrimmt wird . Fiat Chrysler hat die Markenoderunter seinem Dach. Die Italo-Amerikaner wollten sich bereitsund den weltweit drittgrößten Autohersteller formieren. Diejedoch, die Schuld dafür schob man sich anschließend gegenseitig zu.

Viertgrößter Autokonzern nach Absatzzahlen

Fiat Chrysler und PSA zusammen wären laut "Wall Street Journal" an der Börse rund 50 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) wert. Nach Absatz entstünde der viertgrößte Autokonzern der Welt: Fiat Chrysler verkaufte im vergangenen Jahr 4,8 Millionen Fahrzeuge, FCA 3,9 Millionen – nur Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi und Toyota waren erfolgreicher. Der Umsatz der beiden möglichen Partner zusammengerechnet betrüge 184 Milliarden Euro (110 Mrd. FCA/74 Mrd. PSA). An der Börse hatten Gerüchte früh für kräftige Kursbewegung gesorgt. Die Aktien von FCA waren am 29. Oktober mit einem Plus von 7,5 Prozent aus dem US-Handel gegangen.

Autoexperte Bratzel: "Fusion bietet viele Chancen"