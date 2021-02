Nach drei Generationen Fiat Punto war 2018 vorerst Schluss. Nummer drei war dabei besonders tapfer und hieltbis Fiat ihr den Stecker zog. Ein angedachter Nachfolger wurde nur in Brasilien verwirklicht und kam dort als Fiat Argo auf den Markt. Nach der Mega-Fusion von FCA und PSA könnte der Name Punto aber wieder zurückkehren. Die passende Plattform wäre jedenfalls vorhanden. AUTO BILD hat das Design der möglichen Neuauflage schon einmal am Computer skizziert!