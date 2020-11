Neues Frontdesign



Mit dem Facelift bekommt das Modell außerdem das neue Markenlogo, bei dem der Fiat-Schriftzug ohne rotes Schild oder andere Umrandungen auskommt. Nach dem Das neue Design der Front lässt den Tipo hochwertiger und breiter wirken. Unterstützt wird das durch den nun flacheren Grill mit waagerechten Chromakzenten.Nach dem elektrischen 500 ist der Tipo das zweite Auto, das das neue Logo trägt. Wie beim Vorgänger geht der Grill in die Scheinwerfer über. Die sind nun in Voll-LED ausgeführt, wirken ebenfalls flacher. Der Tagfahrlicht-Streifen schließt sie optisch nach oben ab. Die neugestaltete Schürze wird von einem Chrom-Zierelement bestimmt: Die beiden seitlichen Lufteinlässe werden davon eingerahmt und sind durch einen schmalen Steg verbunden, der den mittleren Lufteinlass nach oben begrenzt. Am Heck gibt es keine auffälligen Änderungen.

Facelift bringt digitalen Tacho

Mit dem Facelift ziehen ein digitaler Tacho und ein neues Infotainment in den Fiat Tipo ein.

©Fiat Chrysler Automobiles Die analogen Instrumente fliegen mit dem Tipo-Facelift raus, dafür gibt es jetzt einen Digitaltacho. Dafür hat Fiat den Innenraum angefasst.Das Multifunktionslenkrad haben die Designer etwas kompakter gemacht. Es bleibt bei einem aufgesetzten Infotainment-Bildschirm, der wächst aber auf 10,25 Zoll und ist deutlich flacher und klarer designt. Technisch ist der Tipo mit dem neusten Fiat-Infotainment Uconnect5 ausgestattet. Android Auto und Apple CarPlay können kabellos genutzt werden, Nutzerprofile werden gespeichert und es lassen sich auch zwei Smartphones gleichzeitig per Bluetooth verbinden.

Robuster Tipo Cross

Mit dem Facelift gibt es außerdem eine robuste Variante des Kompakten, die auf den Namen Tipo Cross hört und auf dem Fünftürer basiert. Mit größeren Rädern und einer Fahrwerkshöherlegung wächst das Auto um vier Zentimeter in die Höhe im Vergleich zum regulären Tipo. Optisch hebt es sich mit einem anderen Grillgitter, Plastikbeplankung rundherum und angedeutetem Unterfahrschutz an Front und Heck ab. Letzterer ist metallfarben abgesetzt. Dieses Element wird auch an den Schwellern den Tipo Cross wiederaufgenommen.

Wieder mit Desinfektions-Paket

Auf Wunsch gibt es wie beim Vorgänger das Sanitizair-Pack mit zwei Luftfiltern und UV-Lampe. ©Fiat Chrysler Automobiles Für den gelifteten Tipo gibt es auf Wunsch wieder das Sanitizair-Pack: Zwei Luftfilter reinigen die Luft, die von außen kommt und die des Innenraums, mit eine UV-Lampe kann man Oberflächen im Innenraum desinfizieren. Für den Tipo gibt es die verschiedensten Assistenten. Die reichen von der Verkehrszeichenerkennung, über einen Aufmerksamkeitsassistenten und einen Fernlichtassistenten bis zum Toter-Winkel-Assistenten. Außerdem gibt es zwei neue Farben (Ocean Blue und Paprika Orange) sowie neugestaltete Leichtmetallräder in den Größen 16 und 17 Zoll.

Zwei Motoren

Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum und einer Leistung von 100 PS und 190 Nm. Dessen Getriebe, ob es fünf oder sechs Gänge hat, verrät Fiat noch nicht, wurde überarbeitet. Jetzt soll es im Stadtverkehr schneller ansprechen und gleichzeitig für Komfort auf der Autobahn sorgen, indem es bei einer Reisegeschwindigkeit von 130 km/h nicht höher als 3200 U/min dreht. Diesel, den es mit 95 oder 130 PS gibt. Fiat Tipo Facelift (2020) zur Galerie Motorseitig bietet Fiat für den Tipo zunächst zwei Aggregate an. Nummer eins ist einmit einem Liter Hubraum und einer Leistung vonund 190 Nm. Dessen Getriebe, ob es fünf oder sechs Gänge hat, verrät Fiat noch nicht, wurde überarbeitet. Jetzt soll es im Stadtverkehr schneller ansprechen und gleichzeitig für Komfort auf der Autobahn sorgen, indem es bei einer Reisegeschwindigkeit von 130 km/h nicht höher als 3200 U/min dreht. Motor Nummer zwei ist ein 1,6 Liter großer, den es mitgibt.