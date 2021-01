D ie Fusionsverhandlungen zwischen PSA und Fiat Chrysler Automobile (FCA) waren langwierig, aber erfolgreich. Das Ergebnis heißt Stellantis und besteht aus 14 einzelnen Auto-Marken, für die jetzt einige Veränderungen anstehen. PSA-Chef Carlos Tavares leitet den Konzern. Er ist als harter Sanierer bekannt. Entlassungen und Werkschließungen dürften auf der Agenda stehen. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro ie Fusionsverhandlungen zwischen PSA und Fiat Chrysler Automobile (FCA) waren langwierig, aber erfolgreich. Das Ergebnis heißt Stellantis und besteht aus 14 einzelnen Auto-Marken, für die jetzt einige Veränderungen anstehen. PSA-Chef Carlos Tavares leitet den Konzern. Er ist als harter Sanierer bekannt. Entlassungen und Werkschließungen dürften auf der Agenda stehen.

Renegade und Panda bekommen PSA-Technik

Maserati soll Elektro-Aushängeschild werden

Maserati soll zur sportlichen Elektromarke werden. Unter anderem mit einer vollelektrischen Version des MC20. ©Maserati Die Dreizack-Marke nimmt ohnehin eine Sonderstellung ein, denn die wird zur Elektro-Speerspitze des FCA-Konzerns, garniert mit dem sportlichen Aushängeschild MC20 und dessen Derivate, darunter auch ein vollelektrisches. Alle weiteren Modelle dürften auf den Prüfstand kommen. Wenn es der Rendite zuträglich ist, könnte auch Maserati eine Radikalkur wie Opel blühen, wo innerhalb kürzester Zeit ein Plattformwechsel vollzogen werden musste. Allerdings haben die Italiener schon viel Arbeit in die Elektromodelle investiert, die dann auch übernommen werden müsste. Dass es aber auch da Synergien in beide Richtungen geben wird, liegt auf der Hand. Die italienischen Edelmarken wie Alfa Romeo und Maserati werden noch nicht unmittelbar von den Auswirkungen der Fusion betroffen sein. Alfa Romeo nutzt beim Crossover Tonale noch die Plattform des Jeep Compass und Renegade. Spätere Modelle dürften dann auf der neuen oder PSA-Architekturen stehen. Die Alfa Romeo Giulia und das SUV Stelvio stehen noch auf der Giorgio-Plattform, die auch der Maserati Crossover Grecale bekommt.Alle weiteren Modelle dürften auf den Prüfstand kommen. Wenn es der Rendite zuträglich ist, könnte auch Maserati eine Radikalkur wie Opel blühen, wo innerhalb kürzester Zeit ein Plattformwechsel vollzogen werden musste. Allerdings haben die Italiener schon viel Arbeit in die Elektromodelle investiert, die dann auch übernommen werden müsste. Dass es aber auch da Synergien in beide Richtungen geben wird, liegt auf der Hand.

Opel soll Brennstoffzellen-Antrieb entwickeln

Die Batterien sollen in Zukunft auch aus Europa kommen, da PSA und Total ein Joint Venture zur Fertigung von Batteriezellen in Europa gegründet haben. Die "Automotive Cells Company" will ab 2023 Batteriezellen im französischen Douvrin und Kaiserslautern fertigen. Damit Opel beim Weltkonzern nicht ins Abseits rollt, sind die Ingenieure in Rüsselsheim unter anderem verantwortlich für die Entwicklung der Vierzylinder-Motoren und der Brennstoffzelle.

Stellantis eröffnet PSA neue Märkte