liftet seinen Kleinwagen Panda . Es gibt neu gestaltete Frontschürzen, neue Räder und Lacke sowie neue Materialien und Bezüge für den Innenraum. Die höheren Ausstattungen bekommen zudem ein, das auch Apple CarPlay und Android Auto unterstützt. Praktisch: Das Handy verschwindet dann in einem eigenen Fach hinter dem Display. Die Ausstattungen erweitert Fiat auch.

Beim neuen Fiat Panda Sport ist das neue Siebenzoll-Infotainment immer an Bord. ©Fiat Chrysler Automobiles

Der Panda im Sport-Look hebt sich durch 16-Zoll-Räder mit roten Details auf den Nabenkappen sowie in Wagenfarbe lackierte Türgriffe und Spiegelkappen ab. Gegen Aufpreis wird das Dach zusätzlich schwarz abgesetzt. Außerdem gibt es die Präsentationsfarbe Matt-Grau nur für den Panda Sport – allerdings kostet auch die extra.Für die sportliche Anmutung im Innenraum sollen ein schwarzer Dachhimmel und dunkelgraue Sitzbezüge aus Kunstleder und Stoff mit roten Nähten sorgen. Das neue Siebenzoll-Infotainment ist serienmäßig an Bord. Noch mehr geht auf Wunsch mit dem Ausstattungspaket "Pandemonio". Dann werden die Bremssättel des Panda Sport rot lackiert, die Scheiben getönt und ein Kunstleder-Lenkrad ist an Bord.