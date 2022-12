Preis: Unter 30.000 Euro soll's losgehen

Wie beim Ocean, der seit Mitte November bei Auftragsfertiger Magna in Graz vom Band läuft, setzt Fisker wohl auch beim Pear auf einen Produktionspartner. Aber nur für die USA: Dort könnte das Modell bei iPhone-Hersteller Foxconn in dessen Werk in Ohio entstehen. Aber der Pear soll auch eine Produktionsstätte in Europa bekommen. Gespräche laufen. Wer weiß, vielleicht wird der Fisker Pear ja sogar "made in Germany".