Um den Ocean besonders nachhaltig zu machen, nutzt Fisker verschiedenste Technologien und Materialien. Das Dach ist beispielsweise mit Solarzellen bestückt, sodass die Batterien auch mit der Energie des Sonnenlichts geladen werden können. So sollen 1600 Kilometer elektrische Reichweite im Jahr erzeugt werden.Außerdem verwendet Fisker den Gummiabfall, der bei der Herstellung von Reifen entsteht.

Erste Bilder zeigen ein geduckt wirkendes SUV, das sportlich weit ausgestellte Radhäuser und einen großen Lufteinlass an der Front hat. Dem aktuellen Trend folgend, betonen LED-Bänder an Front und Heck zusätzlich die Breite.Für den Innenraum verspricht Fisker ein innovatives Infotainment – Bilder gibt es davon noch nicht.

Für den Fisker Ocean soll es einen Concierge-Service geben. Was der beinhaltet, ist noch unklar.



Das Basismodell soll in den USA(etwa 35.900 Euro) ohne Steuern kosten und mit einersowie einerkommen. Zum Motor gibt es noch keine Angaben. Gegen Aufpreis soll es aber ein Modell mit Allradantrieb , erzeugt durch je einen Motor an der Vorder- und an der Hinterachse geben. Die Produktion soll erst 2021 richtig anlaufen, sodass die ersten Exemplare des Fisker Oceanwerden können. Das soll komplett über eine App geschehen, mit der man das SUV leasen kann.