Einziger Hinweis auf den Umbau: Der Auspuff fehlt am Bulli.

Die Idee: Statt fabrikneue E-Fahrzeuge auszubauen, deren Fertigung viel Energie und Ressourcen kostet, werden bereits vorhandene Karosserien upgecycelt, also aufbereitet und wiederverwendet (u. a. neues Fahrwerk, Radlager, neue Sitzbezüge, Bremsen).

Das ist der Frieda Volt



Das hat der Frieda Volt



Eine elektrische Stand- und Fußbodenheizung. Das Einzige, was bei Frieda Volt noch verbrannt wird, ist das Gas im Kartuschenkocher. Auf Wunsch wird der Bulli lackiert und foliert. Und statt Porta Potti gibt’s eine Trockentrenntoilette dazu.

In dem mittig verbauten Modul versteckt sich die kleine Küche.

So fährt der Frieda Volt

Gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Der mucksmäuschenstille Motor ist ungewohnt. Dazu kommt, dass man zwar zum Anfahren nicht kuppelt, aber beim Hochschalten in die nächsten Gänge.

Außergewöhnlich ist das Ladekonzept, denn Frieda Volt soll an allen gängigen Steckdosen wie Schuko, CE sowie Starkstrom geladen werden können – und damit auch auf dem Campingplatz.

Damit das Netz beim Campen nicht überlastet wird, besitzt der Bus eine Ladestrombegrenzung. Auf unserer Fahrt offenbarte der Prototyp leider noch ein paar Kinderkrankheiten, an deren Kurierung Naext aktuell noch feilt.

Der Umbau

Die Idee hinter dem elektrifizierten alten Bulli ist so einfach wie clever: Tank, Verbrennermotor und Auspuff fliegen raus. Der neue Elektromotor wird an gleicher Stelle wie der Vorgänger eingebaut und an den Antrieb angeflanscht.